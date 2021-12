Grupo que praticava saidinhas bancárias é preso em Pirajá

Observar pessoas que sacavam altas quantias em bancos, avisar aos comparsas do lado de fora da agência, seguir e anunciar o assalto. Assim agiam os bandidos presos e apresentados nesta sexta, 19, na sede da Polícia Civil.

Dos cinco apresentados, estava ausente apenas Luís Carlos Ferreira Valadares Filho, o Lula, que havia saído com policiais para apontar o esconderijo com as armas. Os outros são Geilson dos Santos Silva, o Gê, de 39 anos; Felipe Osório Mota, 21; Elielson Cabral Barbosa Oliveira, 23; e Bruno Santos de Souza, 28.

Especializados na modalidade de crime conhecida como saidinha bancária, os bandidos foram pegos quinta-feira por policiais da 14ª Delegacia Territorial (Barra), pouco antes de cometer mais um assalto, desta vez a um cliente que saía de uma agência em Porto Seco Pirajá.

Crimes

De acordo com o titular da 14ª DT, João Cavadas, há suspeita de que o bando seja responsável por cerca de 30 crimes na capital, Simões Filho e Lauro de Freitas. Pelo menos sete assaltos atribuídos a eles já haviam sido confirmados, disse João Cavadas.

Com os criminosos, a polícia apreendeu um revólver calibre 38 e uma pistola do tipo ponto 40, ambos com munição. E também um Ford Fiesta prata, um Chevrolet Corsa sedã prata e uma motocicleta Honda XRE-300.

"Conseguimos chegar ao grupo depois de identificar o olheiro (pessoa que observa potenciais vítimas nas agências), justamente o integrante mais difícil de detectar", diz o delegado. Era Luís Carlos, que escolhia as vítimas e as apontava aos comparsas.

A polícia chegou aos integrantes depois de analisar imagens dos circuitos de câmeras dos bancos, onde Luís Carlos aparece em pelo menos sete registros. A 14ª DT passou a investigar a quadrilha depois de dois assaltos na Barra, cometidos em junho passado e julho de 2012.

Tática

Para cometer os crimes, o grupo utilizava um carro e uma moto. Após o cliente se distanciar do banco com o dinheiro, dois deles o seguiam no carro e um na moto. No percurso, um saía do carro, subia na carona da moto, praticava o assalto e retornava para o carro, deixando o condutor da moto sozinho, para não levantar suspeita.

O delegado explicou que a abordagem à vítima já na porta de casa ou do trabalho, por exemplo, "disfarça a característica de saidinha bancária, uma vez que o delito ocorre longe da agência".

Com passagens na polícia, por receptação de produtos roubados e posse ilegal de armas, Felipe assumiu que anunciava os assaltos.

Serralheiro, Bruno negou ser do grupo. Disse que foi preso quando iria pegar uma "quentinha" com Elielson. "Eu estava na hora errada". Elielson se diz arrependido: "Foi minha primeira vez". Caminhoneiro desempregado, Geilson alegou desespero: "Entrei nessa porque tenho uma filha de 1 ano para criar".

