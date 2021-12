Grupo protesta na ACM por melhorias no transporte complementar

Cerca de 30 pessoas protestaram na manhã desta segunda-feira, 18, na avenida ACM, causando transtornos no trânsito da região. Segundo a Superintendência de Telecomunicações (Stelecom), o grupo reivindicou melhores condições de trabalho do transporte complementar em Salvador.

Os manifestantes caminharam da ACM, na altura da Central de Flagrantes, até a Ligação Iguatemi Paralela (LIP). De acordo com a Superintendência de Trânsito (Transalvador), o protesto foi finalizado no final desta manhã e o tráfego voltou a fluir com pequena retenção.

Policiais da 35ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) e viaturas da Transalvador acompanharam o movimento.

