Grupo protesta em Salvador contra a proibição das vaquejadas

Um grupo de manifestantes cavalgou pela avenida Dorival Caymmi, em Itapuã, na tarde deste sábado, 22, em direção ao Parque de Exposições de Salvador. O grupo, com cerca de 50 carros e 50 cavalos, se reuniu inicialmente no Jardim de Alah, pela manhã.

De acordo com as informações da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o grupo, que terminou o protesto depois de chegar ao parque, carregava faixas e carros de som em protesto contra a proibição das vaquejadas em todo o território brasileiro após decisão do Supremo Tribunal Federal (STF).

Segundo os manifestantes, a atividade seria uma tradição cultura, além de fomentar a geração de empregos nas cidades onde as vaquejadas são realizadas. Um dos grandes polos desta modalidade é a cidade de Serrinha. Por lá, a prefeitura já informou que a proibição resultará em perda de empregos.

