Grupo protesta em frente ao prédio pivô de polêmica no governo federal

Cerca de 100 pessoas, segundo a Polícia Militar, realizaram na tarde desta sexta-feira, 25, uma manifestação em frente ao empreendimento La Vue, na Ladeira da Barra, pivô da crise política no governo do presidente Michel Temer (PMDB) que culminou com a renúncia do ministro Geddel Vieira Lima (Secretaria de Governo). Por volta das 17h, os manifestantes seguiram em caminhada para a casa do ex-ministro, no Chame-Chame, onde continuam o protesto.

Participam do ato integrantes de movimentos sociais, como CUT e Frente Povo sem Medo, e partidos políticos, como PCdoB e PSOL.

Em frente ao La Vue, os manifestantes comemoraram a renúncia de Geddel e pediram, a saída do presidente Temer.

Com cartazes e faixas com frases contra o agora ex-ministro, os manifestantes gritaram "Geddel, ladrão, seu lugar é na prisão".

Grupo caminha para o Chame-Chame onde fica a casa de Geddel (Foto: Luan Santos | Ag. A TARDE)

Entre os políticos que participam do ato estão a deputada federal Alice Portugal (PCdoB) e o vereador Hilton Coelho (PSOL).

Para a deputada federal Alice Portugal (PCdoB), o episódio que culminou com a saída de Geddel vai levar ao impeachment de Temer. "Tiraram Dilma sem crime de responsabilidade. Agora, está aí um caso grave de tráfico de influência. Vou cobrar da bancada baiana coerência. Agora, sim, está evidente que houve crime de responsabilidade", disse a deputada.

adblock ativo