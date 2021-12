Grupo protesta em frente a shopping contra a intervenção militar

Um grupo de aproximadamente 100 pessoas protestou, na manhã deste sábado, 25, em frente ao Shopping da Bahia, localizado na antiga região do Iguatemi, em Salvador, contra a volta da ditadura.

O professor de história da Universidade Federal da Bahia (Ufba), Carlos Zacarias, disse que a ideia do ato é alertar a população que transita nesta região. Ainda de acordo com ele, algumas pessoas utilizam o local para fazer manifestações a favor da intervenção militar.

"Nessa região, tenho encontrado toda semana pessoas pedindo por uma intervenção militar. Isso é uma agressão à memória do povo brasileiro. Nós estamos aqui porque queremos democracia, queremos votar ano que vem", comentou Zacarias.

Os manifestantes se concentraram por volta das 10h30, em frente ao Shopping com cartazes alertando sobre os perigos de uma intervenção militar. O ato, organizado pela Frente do Povo Sem Medo, encerrou no inicio da tarde, por volta das 12h30.

De acordo com a Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), o fluxo de veículos fluiu normalmente no local.

*Sob a supervisão do editor Nelson Luis

adblock ativo