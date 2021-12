Aos gritos de "Fora Temer" e entoando uma versão adaptada ao momento político para a música "Tieta" do cantor e compositor Caetano Veloso, um grupo com cerca de 500 pessoas - majoritariamente jovens e mulheres - parou a região do Iguatemi na noite desta quarta-feira, 31, para protestar contra o resultado e pedir o "Fora Temer", pouco mais de três horas após a votação que a aprovou a cassação do mandato de Dilma. A manifestação causou congestionamentos na região até a noite.

A internet foi o principal veículo de convocação dos manifestantes que expressavam a indignação pós-impeachment. A deputada federal e candidata à prefeitura de Salvador, Alice Portugal (PCdoB), também participou do protesto. Para ela, o momento é de profunda tristeza e decepção.

"Nosso Senado se apequenou, diante de todo esse contexto. Não tem outro adjetivo, senão golpe. O povo brasileiro enfrentará, daqui pra frente, um governo que fere e atinge seus direitos já conquistados", lamentou.

Com palavras de ordem, faixas e bandeiras, o grupo passou pela Av, Tancredo Neves em direção ao prédio da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb).

Ativista do Levante, Elizabete Dantas pontuou que, o principal desejo do coletivo é reverter o cenário.

"Condenar uma pessoa que não cometeu crimes, em um julgamento meramente político, por pessoas que querem abafar as investigações de corrupção, é uma injustiça. Queremos a renúncia de Temer e, para isso, vamos continuar com a pressão popular", disse.

A Polícia Militar da Bahia e agentes da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) acompanharam a manifestação que prosseguiu sem ocorrências até a Fieb, onde foi dispersada.

Itana Silva Grupo protesta contra o impeachment de Dilma em Salvador

