Grupo protesta contra machismo e estupro em Salvador

Um grupo de pessoas realiza um protesto em Salvador, na tarde deste sábado, 4, contra violência sexual e ao machismo. Segundo informações da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), a manifestação começou por volta das 13h na Praça do Campo Grande com uma "oficina de cartazes" que emitia mensagens de repúdio à cultura do estupro.

Depois, os participantes seguiram caminhada em direção ao Porto da Barra. Lá, eles realizam panfletagem antes de encerrar o protesto. Por volta das 15h50, o grupo passou pelo Corredor da Vitória e o trânsito estava lento no local.

Equipes da Polícia Militar acompanham o ato que, até o momento, ocorre de forma pacífica.

Mulheres deitaram no chão e lembraram caso de estupro coletivo ocorrido no Rio de Janeiro em maio (Foto: Patrícia Souza | Via WhatsApp)

