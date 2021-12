Grupo protesta contra Cunha no Centro de Salvador

Um grupo com aproximadamente 150 pessoas se reuniu neste domingo, 15, para protestar contra o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, no Campo Grande, em Salvador. Por volta das 16h30, a manifestação, que tinha como destino o Farol da Barra, estava no Corredor da Vitória.

Nas faixas e cartazes empunhados pelos manifestantes estão frases como "Fora Cunha", "Punir o estupro, não as mulheres", "Repúdio ao PL 5.069", "Mulheres contra Cunha", entre outras.

O grupo ocupou todas as faixas da via, o que deixa o trânsito bastante lento na região. O ato é acompanhado pela Polícia Militar e Transalvador.

Por volta das 17h40 a Transalvador informou que o grupo já havia dispersado.

