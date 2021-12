Grupo protesta contra corte no Sesi e Senai

Funcionários, alunos, trabalhadores da indústria e populares em defesa do Serviço Social da Indústria (Sesi) e do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) protestaram neste domingo, 4, no Farol da Barra. A mobilização promovida pelo Sistema FIEB teve o slogan "Mexer no que dá certo está errado". Essas entidades estão sob ameaça de um corte de 30% dos recursos que lhes são repassados, pelos próximos três anos.

Essa redução é uma proposta do governo federal, que faz parte do ajuste fiscal, com o intuito de reduzir o déficit previdenciário. O governo recuou em relação aos recursos da Lei do Bem - o que elevaria essa perda para 40% -, mas, se a proposta for aprovada, representará menos R$ 75 milhões anuais para o Sesi e o Senai na Bahia.

O presidente da Fieb, Ricardo Alban, conta que a que Confederação Nacional da Indústria (CNI) está negociando com a Casa Civil uma solução que evite o corte desses recursos.

"Para cada R$ 1 investido pelo Sistema S, o governo teria que investir três vezes mais (para fazer a mesma coisa). Não se pode tirar recursos de um setor que tem eficiência comprovada para transferi-lo para o setor público", diz Alban.

Ele ressalta que, além de atrapalhar o processo de interiorização dos serviços dessas entidades, o corte poderá ainda prejudicar a formação de mão de obra para o mercado de trabalho e os trabalhos de inovação e tecnologia desenvolvidos pelo Senai.

