Grupo promove evento antirracismo

Cerca de 100 pessoas estiveram, nesta terça-feira, 29, no campus do Cabula da Universidade do Estado da Bahia (Uneb) para participar da Pré-Marcha do Empoderamento Crespo. O evento integra as ações que serão realizadas previamente à 1° Marcha do Empoderamento Crespo de Salvador, marcada para acontecer no dia 7 de novembro, no Campo Grande. O objetivo é o de exaltar a estética negra em um ato político na luta antirracista.

As organizadoras do evento na capital baiana se espelharam na 1ª Marcha do Orgulho Crespo, que aconteceu em julho deste ano em São Paulo (SP). Com mais de 10 mil membros confirmados, o grupo do Facebook da versão baiana da iniciativa prega a necessidade de o povo negro soteropolitano se posicionar contra os atos de racismo sofridos cotidianamente, como afirma Ivy Guedes, uma das organizadoras do evento.

"Vimos a notoriedade do evento em São Paulo e entendemos que Salvador, como uma das maiores capitais brasileiras e com população negra expressiva, precisa de algo assim. Além disso, todo mundo conhece um negro que sofreu racismo. Mas queremos fazer algo nosso porque Salvador tem uma história própria. Por isso, mudamos o nome do movimento", conta Ivy .

A pré-marcha ocorreu durante todo esta terça-feira e contou com intervenções artísticas, oficinas de turbante e rodas de debates sobre representatividade negra na mídia, estética negra e conceito de gênero, raça, empoderamento e feminismo negro.

Mulheres de todas as idades compartilharam experiências de transição capilar e, consequente, aceitação da negritude. Para Ivy Guedes, que também é professora universitária, os eventos que antecedem a marcha têm o objetivo de "proporcionar trocas de experiências e agregar".

"Este evento é a oxigenação da luta antirracista. Não é só cabelo. É um grito de 'chega!'. Estamos exaltando o nosso cabelo porque é a estética que discrimina. É a cor da nossa pele e o fio do nosso cabelo que fazem com que as pessoas nos apontem de forma negativa na rua", afirma ela.

Uma das histórias contadas foi da estudante Gabriela Cabral, de 16 anos. Segundo a adolescente, aos 6 anos ela sofreu o primeiro golpe racista, mas foi este ano, quando já estava engajada no movimento, que passou pela a primeira má experiência. "Passei a alisar meu cabelo muito nova e faz pouco tempo que cortei e me libertei da ditadura branca. Eu achava que estava preparada para enfrentar as críticas, mas quando uma professora disse que eu ficava melhor de cabelo preso do que solto eu não soube o que fazer. Ignorei a situação. Mas, aquilo me fez refletir o quanto as pessoas podem nos magoar com o preconceito", constatou.

Empreendedorismo

A pré-marcha também abriu espaço para empreendedores negros, que aproveitaram o espaço para expor trabalhos. "Conheci o movimento pelo Facebook e, como me identifiquei com a pauta, entrei em contato com a organização e vim expor meus produtos", conta a estudante de serviço social Tamila dos Santos, 24.

A venda de argolas é a principal fonte de renda da jovem, que lamenta a existência de poucos espaços na cidade para exposição dos produtos. No entanto, Tamila acredita que a especificidade do público é importante para consolidação dos empreendedores negros. "Faz pouco tempo que abriram um edital para empreendedorismo negro e a concorrência é muito grande. Estamos engatinhando nisso aqui na Bahia. Por outro lado, espaços como este da Marcha fazem com que o nosso público se reconheça em produtos que foram feitos para ele. Então, é um momento também de consolidação", avalia a empreendedora.

Outros três eventos pré-Marcha estão previstas para acontecer. A próxima data será o dia 17 de outubro, no bairro do Nordeste de Amaralina, em Salvador, sem local definido.

