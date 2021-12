Grupo promove ato na Barra para apoiar a Lava Jato

Um grupo de pessoas realizou uma caminhada para apoiar a Operação Lava Jato, que investiga esquemas de corrupção, neste domingo, 26, na Barra. Eles também pedem o fim do foro privilegiado e a prisão dos corruptos.

Cerca de 1.500 pessoas se concentraram no Farol da Barra, local que geralmente é escolhido por manifestantes em Salvador para protestos contra a corrupção brasileira e de apoio à Lava Jato.

Como também é comum, foi predominante o uso de roupas nas cores verde e amarela. Por volta de 12 horas, os manifestantes já tinham deixado o local.

O protesto na capital baiana faz parte de um movimento nacional divulgado com a hashtag #VemPraRua26Mar. Também acontece atos em outras cidades do Brasil, como Rio de Janeiro, São Paulo e Recife, além do Distrito Federal.

