Grupo pretende criar Associação Baiana de Distrofia Muscular

Um grupo de mães e pais com filhos e parentes portadores de distrofias musculares realizou neste sábado, 16, em parceria com a Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública, um encontro para debater o tema e convocar pessoas para participar da Associação Baiana de Distrofia Muscular, entidade ainda em formação.

Realizado na Unidade Acadêmica da Escola Bahiana de Brotas, o encontro contou com palestras de especialistas em neurologia, ortopedia e nutrição.

De acordo com Sheila Vasconcelos, uma das representantes do grupo que reúne atualmente 15 famílias, a intenção do encontro é fortalecer a associação. Ela contou que o grupo está formalizando a criação da entidade. Para o evento, foram contatadas mais de 80 famílias de todo o estado.

"A gente quer dar orientações para os pais, conseguir medicamentos mais baratos e equipamentos respiratórios para oferecer melhor qualidade de vida aos pacientes", ressaltou.

Sheila tem um filho de 12 anos que foi diagnosticado com distrofia muscular aos 3. "A médica disse que ele pararia de andar aos 12 anos e morreria aos 20. Mas isso é coisa do passado. A expectativa de vida hoje não é grande, mas há pacientes com 30 anos. Meu filho estuda, desenha. É um artista", destacou.

A doença

A distrofia muscular engloba um grupo de doenças genéticas nas quais os músculos que controlam os movimentos enfraquecem progressivamente.

