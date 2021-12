Grupo presta apoio a pacientes com hepatites virais

Uma série de ações marca não só a passagem do Dia Mundial de Combate às Hepatites Virais, nesta terça-feira, 28, como também o Julho Amarelo - reconhecido pelo Ministério da Saúde como o mês de mobilização contra a doença.

A Sessão Especial "Combate às Hepatites Virais em Salvador", na Câmara Municipal de Salvador, foi uma delas. O evento, cujo objetivo era discutir as políticas públicas para enfrentar a doença, foi realizado em parceria com o Grupo Vontade de Viver que, desde 2002, apoia os portadores da doença e realiza palestras e ações educativas, além de estimular os testes rápidos para a identificação do vírus no organismo.

O presidente da instituição, Rômulo Corrêa, é um exemplo da superação da doença. Vítima da Hepatite C na década de 1990, ele evoluiu para um câncer no fígado e passou por um transplante em 2004.

"Naquela época, o tempo de espera na Bahia era de três anos, porque era por ordem de chegada. Eu estava com dois tumores grandes, então fui para Belo Horizonte, onde a espera era de seis meses. Hoje estou curado, tomo apenas um imunossupressor, para evitar que o organismo rejeite o fígado", conta ele.

Ele ressalta a importância de se prevenir a doença. "Quem contrai hepatites virais não apresenta sintomas e não sente nada, por isso estimulamos a realização de um exame específico. Quando a pessoa chega, encaminhamos para médicos hepatologistas que atendem gratuitamente e também para o tratamento adequado, além do apoio psicológico", afirma.

A instituição funciona no Centro de Saúde da Carlos Gomes e é composta unicamente por voluntários. Para contribuir com serviços de atendimento ao público ou realização de palestras, os interessados podem entrar em contato pelo telefone 71 3321-7646.

