Grupo preso é investigado por tráfico e roubo a banco

Seis homens apontados pela polícia como envolvidos em assaltos a banco e tráfico de drogas foram apresentados na manhã desta quinta-feira, 8. Segundo o delegado do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (Draco), Maurício Moradillo, umas das prisões mais importantes foi a de Edd Jackson Santos do Nascimento, 35, o Jajau, preso pela força-tarefa da Secretaria de Segurança, de combate a roubo a banco, em Itaparica, com uma pistola 9 mm e um carro roubado.

"No interrogatório, ele ajudou a solucionar três roubos a banco. Um em Mata de São João, em dezembro do ano passado, e dois este ano, em Governador Mangabeira e Muritiba, em maio e junho, respectivamente", diz o delegado.

Além disso, o policial disse que no dia da prisão de Jajau existia um indicativo de que haveria um estouro de caixa eletrônico em Mar Grande, na Ilha.

Leonardo Nepomuceno Souza, 31, foi preso com Jajau. Os dois fazem parte da quadrilha de Antônio Dias de Jesus, 33, o Colorido, preso em junho. Ele está no Presídio de Segurança Máxima de Serrinha.

Policiais civis do Draco, da 11ª Coorpin (Barreiras) e de Goiás cumpriram um mandado de prisão contra Ricardo da Cunha Batista, 36, na cidade de Valparaíso (GO). Ele faz parte da mesma quadrilha do soldado da PM Jair Soares da Silva, 37, que foi preso no último dia 3 pelo roubo a um banco de Formosa do Rio Preto no dia 2 de setembro.

Nesta quinta, foi publicada no Diário Oficial do Estado a expulsão de Jair, da PM. A polícia ainda prendeu outros três homens nas cidades de Itapicuru e Olindina. Lindomilson Santana Batista, 31, Ubirajara Pedro da Silva, 40, e José Weberson dos Santos, 23, o Zominho eram investigados por roubo a bando.

A polícia descobriu que os dois primeiros tinham todo planejamento para roubar um banco em Ribeira do Amparo nesta sexta, 9. Lindomilson portava uma pistola no momento da prisão. Zominho também estava com uma pistola e luvas.

adblock ativo