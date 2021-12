Grupo põe fogo em ônibus e cobrador fica ferido na Ribeira

Os ônibus deixaram de circular na Ribeira e na Estação Pirajá depois que um veículo da Praia Grande foi incendiado nesta sexta-feira, 3. O cobrador Everaldo de Oliveira Silva ficou gravemente ferido e foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu). Ele está internado no Hospital Geral do Estado (HGE) com queimaduras de terceiro grau.

De acordo com a delegada do Plantão Metropolitano, Ayala Carvalho, que registrou o caso na 3ª Delegacia, no Bonfim, o atentado tem relação com a morte de Fabiano Souza, que foi sequestrado de dentro da sua casa e morto nesta quinta-feira, 2. O corpo dele foi enterrado nesta sexta.

"De acordo com as testemunhas, oito homens entraram no ônibus com camisas brancas com a foto do rapaz que morreu e disseram que estavam fazendo aquilo (incendiando o veículo) em protesto pela morte dele", explica a delegada. Nesta quinta, um grupo já tinha protestado na Ribeira, apedrejando dois ônibus no bairro.

O grupo que ateou fogo no ônibus nesta sexta chegou a pedir que os passageiros descessem do veículo, mas iniciaram o incêndio antes da saída do cobrador.

Após a ocorrência, o clima é de tensão no bairro. De acordo com a delegada, funcionários da Praia Grande relataram que dois homens em uma moto ameaçaram incendiar outros veículos caso eles deixassem a garagem. Por conta da situação, os ônibus pararam de circular na Ribeira, de acordo com Ubirajara Sales, diretor do Sindicato dos Rodoviários. A categoria também suspendeu a saída de veículos na Estação Pirajá na tarde desta sexta.

A Polícia Militar também reforçou o policiamento no bairro. Quatro viaturas da 17ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) e duas da Rondesp realizam rondas na região do Largo do Papaguaio, onde aconteceu o crime. Eles chegaram a conduzir dois suspeitos de incendiar o ônibus para 3ª Delegacia, no Bonfim, mas eles não foram reconhecidos pelo motorista.

A delegada informou que a dupla não tem envolvimento com o crime. Eles são ouvidos na delegacia e depois serão liberados.

adblock ativo