Grupo ocupa Ministério da Saúde em SSA e pede saída de Temer

Movimentos da área de saúde ocupam a sede do Ministério da Saúde, no Centro de Salvador, em protesto na manhã desta segunda-feira, 30. A ocupação do prédio pede a saída imediata do presidente interino Michel Temer (PMDB).

O grupo, formado por profissionais, professores e estudantes de saúde, reclama da declaração do ministro interino da saúde, o deputado Ricardo Barros, que sugeriu a revisão do tamanho do Sistema Único de Saúde (SUS), porque em algum momento, o país não conseguiria mais sustentá-lo.

"Vamos ter que repactuar, como aconteceu na Grécia, que cortou as aposentadorias, e em outros países que tiveram que repactuar as obrigações do Estado porque ele não tinha mais capacidade de sustentá-las", afirmou, em entrevista à Folha de S. Paulo.

A proposta do ministro de "reduzir o SUS" repercutiu de forma negativa para o novo governo. Ricardo Barros, então, recuou e explicou que as observações se referiram, na verdade, à área da Previdência e que, neste sentido, há necessidade de uma "repactuação", como foi feito na Grécia e em Portugal.

"Eu não disse isso [sobre a redução SUS]. Eu falei em relação à Previdência e aos direitos constitucionais. Eu não tenho nenhuma pretensão de redimensionar o SUS, o que nos precisamos é de capacidade de financiamento para atender às demandas da população. Só conseguiremos isso, se nós conseguirmos repactuar os gastos que estão sendo excessivos em previdência. A Previdência consome hoje 50% da arrecadação federal e evidentemente começará a faltar recursos para as demais áreas", afirmou em entrevista ao programa Gaúcha Atualidade.

"Fora Temer"

Desde que assumiu interinamente a presidência do Brasil, após o impeachment de Dilma, Temer se tornou alvo de diversos protesto pelo país. Na Bahia, a passagem da Tocha Olímpica foi marcada por diversos atos contra o peemedebista.



Eles também ocuparam a sede do Ministério da Cultura em Salvador em protesto pela decisão do presidente interino de acabar com a pasta, o que ele acabou voltando atrás após protestos.

No ato desta segunda, os manifestantes ocuparam a sede do Ministério da Saúde e exibiram mensagens contra Temer e de apoio ao SUS. "#NãoMexaComOSUS", "Em Defesa do SUS, não a privatização", "Na Casa do SUS todos entram", e "#ForaTemer" são algumas das bandeiras defendidas pelo grupo.

Grupo ocupa sede do Ministério da Saúde em Salvador nesta segunda (Foto: Reprodução | Caio Teixeira | Facebook)

