Grupo manifesta contra morte de mãe e filho em Brotas

Um grupo realizou uma passeata em direção ao Iguatemi na manhã desta quinta-feira, 17, em protesto ao assassinato de mãe e filho no bairro de Brotas, na noite da terça, 15.

A manifestação aconteceu após o enterro de Ana Lúcia Araújo Melo Souza, 45 anos, e Marcelo, 20, no Cemitério Municipal de Brotas.

Os moradores do bairro seguiram pela avenida Mario Leal Ferreira e chegaram a tentar fechar a via com pneus e papelões, mas foram impedidos pela Polícia Militar, que acompanhou a passeata.

Os dois foram enterrados no Cemitério Municipal de Brotas (Foto: Edilson Lima | Ag. A TARDE)

A ameaça de nova invasão de traficantes da localidade de Cosme de Farias, em Brotas, deixou os moradores da Vila Nova, em Campinas de Brotas, ainda mais apreensivos. A informação circulou na comunidade durante a quarta-feira, 16 - dia seguinte ao ataque de sete traficantes que resultou na morte de duas pessoas e feriu outra na Rua Vila Nova. O ataque ocorreu na noite de terça-feira.

"Eles mandaram avisar que iam voltar porque tinham pegado inocente e queriam pegar os caras [traficantes]. Miseráveis!", afirmou um jovem, sobre anonimato.

As vítimas fatais do ataque praticado por sete homens, na Vila Nova, foram o mecânico Marcelo Araújo Melo Souza, 20 anos, e a mãe dele Ana Lúcia Araújo Melo Souza, 45. Filho e mãe foram enterrados no final da manhã de ontem, no Cemitério Municipal de Brotas.

Enquanto os caixões eram colocados nas covas, um morador convocava os presentes a fazer a manifestação. "E queremos Justiça", gritou ele. "A imprensa tem que bater nisso, Eram todos inocentes. Eles não se envolviam com nada errado. Os dois eram trabalhadores", afirmou uma mulher.

O pai de Marcelo estava inconsolável. "Tem que acabar com isso. Uma dor... Será que eles não têm pai? Não têm mãe? É tão cruel", desabafou José Moacir de Melo Souza, 57.

