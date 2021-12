Grupo libera R$ 516 mi para obras no aeroporto de Salvador

A concessionária do aeroporto de Salvador, subsidiária da francesa Vinci Airports, e o Banco do Nordeste (BNB) anunciaram nesta quinta-feira, 28, a liberação de R$ 516 milhões para obras de ampliação e modernização do equipamento. As intervenções estão previstas para serem concluídas em outubro de 2019.

O contrato será assinado nesta sexta, 29, às 10h30, em uma cerimônia no auditório do aeroporto, com a presença das principais autoridades regionais e aeroportuárias, além de executivos da VINCI Airports e do BNB.

O prazo do financiamento é de 20 anos e será o primeiro aplicado de forma integral, sem garantia específica do setor aeroportuário do Brasil.

Concessão de 30 anos

A VINCI Airports assumiu oficialmente as operações do Aeroporto Salvador Bahia no dia 2 de janeiro de 2018, por um período de concessão de 30 anos.

A primeira fase das obras de expansão e modernização do equipamento foi iniciada no dia 19 de abril de 2018 e inclui trabalhos de ampliação e adequação da infraestrutura da área das aeronaves, construção de uma nova área de embarque (+20.000 m2) e renovação do terminal de passageiros existente.

O investimento total no aeroporto durante a concessão de 30 anos deve chegar a R$ 1,5 bilhão.

