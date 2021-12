Grupo Kilombolas faz 45 anos com festa no Santo Antônio

O Grupo de Capoeira Kilombolas completou 45 anos de existência, ontem, com muita música e roda de capoeira. O local escolhido para a comemoração foi o forte que homenageia o esporte, no Largo do Santo Antônio, onde foram realizadas apresentações especiais com o grupo cultural As Ganhadeiras de Itapuã e a cantora Virgínia Rodrigues.

"Todo ano, comemoro o aniversário do grupo na Federação. Como os 45 anos é um momento muito especial, a gente resolveu organizar o evento no Forte da Capoeira, um local de grande importância histórica", conta Ailton Fiuza da Conceição, o Mestre Dedé, fundador do Kilombolas.

Criado nos anos 1970, dentro da Universidade Federal da Bahia (Ufba), o grupo lidera por mestre Dedé tem sido instrumento de educação dos jovens.

Contribuição

Para Tereza Conceição, integrante do grupo As Ganhadeiras de Itapuã, festejar o aniversário do grupo de capoeira é uma iniciativa fundamental para o fortalecimento cultural da cidade.

"Tem crianças jogando capoeira, percussionistas tocando as músicas da cidade. É uma festa muito linda! As Ganhadeiras de Itapuã têm a tradição de participar de momentos que contribuem para a cultura", diz.

