Grupo Gay da Bahia promove encontro nacional de casais LGBTs

O Grupo Gay da Bahia (GGB), divulgou nesta quarta-feira, 25, um endereço eletrônico para os interessados em participar do Encontro Nacional de Casais Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Transgêneros (LGBT), que acontecerá nos dias 10 e 11 de fevereiro, no Hotel Sol Victoria Marina, no bairro da Vitória, em Salvador.

Para se inscrever basta acessar o site, preencher o formulário, enviar e aguardar a mensagem de confirmação.

A taxa de inscrição para participar do encontro é solidária, onde o valor poderá ser pago de acordo com a situação financeira dos interessados, variando de R$ 10,00 a R$ 100,00.

