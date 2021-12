Grupo fecha Estrada do Derba em protesto por morte de jovem em Paripe

Moradores de Paripe protestam na manhã desta sexta-feira, 9, na Estrada do Derba. O grupo ocupa a via, atrapalhando o trânsito na região. Policiais da 19ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) estão no local.

De acordo com a Superintendência de Telecomunicações (Stelecom), eles protestam contra a morte de um morador do bairro. O grupo pede justiça para o crime. Segundo a Stelecom, Leonardo Freitas dos Anjos, 20 anos, morador da rua Lourival Costa, em Paripe, morreu nesta quinta, 8.

Ele foi internado no Hospital do Subúrbio, no último dia 31 de maio, após receber uma paulada na cabeça. O autor do golpe não foi identificado.

Leonardo foi levado para o hospital pelo pai e tia e apresentou sintomas de traumatismo craniano. Ele ficou internado na unidade de saúde até esta quinta, quando faleceu.

