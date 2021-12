Grupo faz protesto e bloqueia via na Estrada das Barreiras

Uma manifestação na tarde desta sexta-feira, 22, bloqueou um trecho da Estrada das Barreiras, no bairro do Cabula, em Salvador. Segundo informações de populares, o ato se deu devido a morte de um morador durante ação da polícia na região.

De acordo com a Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), o protesto começou por volta das 14h30. Equipes foram acionadas para conter o bloqueio da via pelos manifestantes. No entanto, em decorrência de atos de vandalismo que ocorriam no local, a viatura foi recolhida e a Polícia Militar (PM-BA) tomou a frente no caso.

Ainda segundo com a Superintendência, a polícia chegou a tentar dispersar as pessoas que estavam manifestando no local, mas eles mantiveram o ato em outras locidades. Na ação, pneus, caixas e pedaços de madeiras foram queimados e utilizados para obstruir o trânsito na região. Equipes do Corpo de Bombeiros também estiveram no local para conter as chamas.

