Grupo faz protesto contra governo Bolsonaro em Salvador

Salvador amanheceu com um protesto contra o governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Manifestantes começaram a ação por volta das 6h, na pista da Rótula do Abacaxi, no sentido Iguatemi.

O grupo com cerca de 50 pessoas fechou a pista, queimou pneus e gritou palavras de ordem. Nas faixas, era possível notar frases críticas ao presidente Jair Bolsonaro. O protesto foi finalizado por volta das 7h40.

A manifestação foi organizada por grupo sociais da capital baiana, como o Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas (MLB), a União da Juventude Rebelião (UJR) e o Movimento de Mulheres Olga Benário.

Por conta da ação, um dos acessos à BR-324 ficou travado e a Rótula do Abacaxi ficou congestionada. O fluxo de veículos já voltou ao normal.

