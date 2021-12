Grupo faz passeata no Centro contra a reforma da previdência

Um grupo de manifestantes realizou uma passeata no Centro de Salvador na tarde desta quarta-feira, 15, contra a reforma da Previdência. A organização do movimento informou que cerca de 50 mil participaram do ato. Já a Polícia Militar (PM-BA), que acompanhou o protesto, não deu uma estimativa.

Os participantes ocuparam o Campo Grande por volta das 15h. Cerca de trinta minutos depois, eles deixaram o local e seguiram em direção à Praça Castro Alves. Por volta das 16h50, uma parte do grupo estava na região das Mercês, enquanto outra parte ainda deixava o Campo Grande. Às 19h30, já não havia mais nenhuma movimentação no Centro.

Segundo a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), que monitorou o ato, a situação não deixou congestionamento na região. Ainda conforme o órgão, o tráfego na localidade foi interditado por conta da manifestação e agentes fizeram desvios para evitar congestionamentos.

Participaram do ato representantes de entidades como a Central Única dos Trabalhadores (CUT), da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB), do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), Sinpojud, Sindimed, Construção Civil, Sindicato dos Rodoviários, entre outros.

Bloqueio na Av. ACM e rodovia

Professores e trabalhadores de outras categorias protestaram na avenida ACM na manhã desta quarta, 15, contra a reforma da Previdência. O movimento foi convocado por docentes e empresários da educação. A concentração começou por volta das 7h e o bloqueio das pistas foi finalizado às 11h15, segundo a Transalvador.

Sindicalistas também protestaram na BR-324 nesta manhã. Eles fecharam uma via da rodovia no km 594 sentido Feira de Santana, na altura da localidade de Menino de Jesus.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o grupo interceptava ônibus que levavam trabalhadores para a refinaria Landulpho Alves, que pertence a Petrobras. O ato foi realizado entre 6 e 7 horas desta manhã.

adblock ativo