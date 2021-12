Grupo faz caminhada pró-governo no centro de Salvador

A um dia da votação do impeachment da presidente Dilma Rousseff (PT), no Senado, manifestantes tomaram as ruas do centro de Salvador, no final da tarde desta terça-feira, 10, em um ato a favor do governo.

Manifestantes pró-Dilma se concentraram na Praça 2 de Julho e, por volta das 17h, iniciaram uma caminha em direção à Praça Castro Alves, seguindo pela Av. 7 de Setembro. Às 18h30, o grupo já se aproximava da Praça Castro Alves.

De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o tráfego na região, até as 18h30, apresentou complicações, na Av. 7 de Setembro.

