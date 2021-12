Grupo faz ato simbólico em homenagem a ciclista atropelado

O Grupo Bicicletada/Massa Crítica Salvador vai realizar o movimento "Paz no Trânsito, por uma cidade mais humana" neste domingo, 17, em homenagem ao ciclista Jaimilson Silva Bonfim, de 34 anos, que morreu após ser atropelado no último domingo. Participantes do grupo vão se reunir no local do acidente, na Av. Centenário, em frente ao 5º Centro de Saúde, às 9h.

Além de se reunirem de branco no local do acidente, os participantes da Bicicletada/ Massa Crítica, que organizaram o ato simbólico, levarão placas com mensagens e flores. O propósito é que o local fique marcado para que, no futuro, os motoristas que passarem pela região possam se lembrar do fato.

O objetivo da manifestação, segundo o engenheiro ambiental urbano Clement Vialle, um dos mais antigos participantes do grupo, é sensibilizar as pessoas quanto ao acidente e discutir a vulnerabilidade dos ciclistas e pedestres nas vias.

“Os mais vulneráveis são os menos respeitados no trânsito pelos gestores [públicos], polícias e população em geral”, afirma o engenheiro, que é francês e mora há três anos no Brasil.

Na manhã do último dia 13 de junho, algo parecido com o acidente que matou Jaimilson ocorreu em São Paulo. O executivo Antonio Bertolucci, 68, morreu após ser atropelado por um ônibus de turismo enquanto andava de bicicleta.

Movimento bicicletada - Outra participante do grupo Bicicletada/Massa Crítica, que estará presente no ato simbólico, é a produtora cultural Erica Telles. Ela disse que vai sair de casa de bicicleta com algumas integrantes em direção ao local do ato simbólico. Érica utiliza a bicicleta como forma de transporte e conhece bem as dificuldades de pedalar nas ruas.

“Pedalar no horário de pico é muito complicado porque as pessoas são muito mal educadas no trânsito. A gente segue persistindo para que um dia isso mude”, afirma Erica Telles.

O grupo Bicicletada/Massa Crítica existe há três anos em Salvador e se reúne todas as últimas sextas-feiras do mês, às 19h, para fazer um passeio ciclístico, no qual são discutidos temas relativos aos direitos dos ciclistas.

Durante os passeios, os participantes buscam conscientizar as pessoas sobre a causa deles por meio de folders e gritos de guerra. Cerca de 60 ciclistas fazem parte do movimento que tem como um dos objetivos lembrar que a bicicleta também é um veículo que tem o direito de compartilhar as vias.

Mais informações sobre o movimento em: www.bicicletadasalvador.blogspot.com

