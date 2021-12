Grupo faz ato por jovem que morreu em suposta emboscada

Amigos e parentes do pedreiro José Macedo Santana, 23 anos, encontrado morto em Mapele, realizam um protesto na manhã desta sexta-feira, 8, em Plataforma. Com faixas e cartazes, o grupo usa objetos como madeira para bloquear a pista no sentido Calçada.

Segundo o pai do jovem, Nilton Macedo, 40, na terça-feira, 5, José Macedo tinha ido encontrar uma suposta mulher que conheceu em uma rede social. "Ele saiu daqui de Plataforma e foi até Mapele (a 22 quilômetros de Salvador, que pertence ao município de Simões Filho) para se encontrar pela primeira vez com uma mulher que nunca tinha visto".



Conforme o pai, José foi encontrado morto na madrugada da quarta-feira, 6, com os pés amarrados em um matagal de Mapele. "Acho que ele caiu em uma emboscada dessa suposta mulher que ele conheceu. Nós queremos justiça. Precisamos de uma resposta da polícia", disse Nilton.



Outras pessoas que participam do protesto fazem questão de ressaltar que José não tinha envolvimento com a criminalidade. "Ele era uma pessoa boa. Sempre estudou. Nunca roubou. Era trabalhador. Ele cresceu comigo", contou Danilo Araújo, 21, amigo de José.



O celular da vítima não foi encontrado. A Polícia Civil investiga o caso.

Família está revoltada

"É trágico. A gente não consegue imaginar nem entender", disse o pai José Nilton Santos Macedo, 40. Para a família, a forma como o jovem foi assassinado e o local onde o corpo foi deixado são indícios do envolvimento de policiais.

"Ele não usava drogas, não roubava, não tinha inimigos. Pela forma como tudo foi feito, não foi vagabundo, que mata em qualquer lugar. Ele foi sequestrado e assassinado", afirma um parente, resumindo a opinião de outros familiares. Mas não há relatos de que o jovem tenha sido levado por policiais.

"Esse tipo de material é encontrado em qualquer casa de material de construção", afirmou o delegado Ciro Palmeira, titular da 22ª DT (Simões Filho), sobre as algemas plásticas. Segundo ele, o corpo ainda não foi identificado oficialmente.

