Grupo explode agência da Caixa pela terceira vez em Castelo Branco

Um grupo criminoso explodiu uma agência da Caixa Ecônomica Federal, na madrugada desta terça-feira, 22, no bairro de Castelo Branco, em Salvador. Esta é a terceira vez neste ano que bandidos explodem a mesma instituição bancária. A última investida ocorreu no dia 8 deste mês.

De acordo com a Polícia Militar, o caso aconteceu por volta das 3h. Os suspeitos conseguiram fugir antes da polícia chegar até o local.

Ainda conforme a PM, os policiais realizaram buscas nas imediações, porém os suspeitos não foram localizados. Ainda não se sabe se algum valor em dinheiro foi levado.

Em nota, a Polícia Federal informou "que os recentes ataques a agências da Caixa Econômica Federal estão sob investigação, não sendo possível, neste momento, a divulgação de maiores informações sob pena de prejudicar o trabalho investigativo".

Rodoviários reféns

Durante a ação criminosa, os homens armados ainda interceptaram um ônibus de apanha e fizeram rodoviários de reféns. Antes, uma van também foi parada pelo grupo, que chegou ao local a bordo de um veículo Volkswagen/Gol branco.

Rodoviários foram rendidos durante a madrugada | Foto: Reprodução

Diversos disparos de arma de fogo foram efetuados pelos bandidos e pelo menos quatro explosões ocorreram na agência. Segundo relatado por testemunhas, os assaltantes atiraram contra um motociclista que passava pelo local e não obedeceu a ordem de parada. Não há registro de baleados.

De acordo com levantamento do Sindicato dos Bancários da Bahia, esta é a nona ocorrência em agências bancárias na capital em 2020, a 15ª no Estado.

Na série de ataques registrada em Salvador, uma agência da Caixa localizada na Fazenda Grande do Retiro também foi mais de uma vez alvo de bandidos.

*Com informações do site Fala Cajazeiras

