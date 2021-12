Grupo é preso tentando roubar caixa eletrônico

Foram presos na madrugada de terça-feira, 15, Robson Alves de Souza, o chapista Edvaldo Rômulo Moura dos Santos (o Chapa), ambos 33 anos, Adilton Almeida Silva, 45 (o Paulista), Paulo Vitor Santos Brito, 30, Eduardo Alves Casais Júnior, 24 (o Gordo), e Andreia Santos Amorim, 31 (a Negona). A prisão ocorreu na Rua Missionário Otto Nelson, no bairro de Stella Maris, onde o grupo foi flagrado tentando arrombar um caixa eletrônico de um supermercado.



Eles foram surpreendidos por policiais da Coordenação de Operações Especiais (COE), da Polícia Civil, numa das lojas da rede Hiperideal. Um adolescente de 16 anos foi apreendido e outro homem conseguiu fugir. Os policiais chegaram à quadrilha após receberem denúncia de funcionários de uma ambulância que passaram pelo local e perceberam a movimentação estranha no estabelecimento comercial.



Os delegados da COE, Cleandro Pimenta e Sérgio Ricardo da Silva Santos, disseram que quando a polícia chegou três suspeitos ainda estavam no interior da loja e os demais na praia, em fuga. Com eles, foram encontrados dois revólveres calibre 38, dois cilindros de oxigênio, um de acetileno, dois pés de cabra, um maçarico e três

automóveis.



Tarefas



Apontado pela polícia como o líder do bando, Robson era responsável em escolher quem iria participar das ações e de fazer o levantamento dos caixas a serem arrombados. Com passagens por 'saidinha bancária' em Aurelino Leal e por homicídio em Vila de Abrantes, ele tinha a função de render os seguranças nos roubos. Já o Chapa se encarregava de abrir os cofres com maçarico.



Sem passagens pela polícia, ele foi o único a confessar os crimes e assumiu que participou dos roubos dos Bancos do Brasil da Baixa dos Sapateiros, do Shopping Liberdade e do antigo prédio do Iapseb, próximo ao Iguatemi. Ele tinha mandado de prisão em aberto.

adblock ativo