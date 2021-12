Grupo é flagrado com arma e drogas na Boca do Rio

Após denúncias anônimas, um quarteto foi capturado por agentes da 39ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Imbuí-Boca do Rio) na noite da última sexta-feira, 18, com arma, munições e drogas, na localidade da Baixa Fria, no bairro da Boca do Rio.

Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA), entre os suspeitos foi identificado Filipe Silva dos Santos, conhecido como 'Du Love', apontado como gerente de um ponto de vendas de drogas.

Com Filipe Silva foi apreendido um revólver calibre 38 e munições. Já com os outros suspeitos foram encontrados pinos de cocaína e dinheiro do comércio de drogas.

Dois suspeitos foram ouvidos e liberados. O caso foi registrado na Central de Flagrantes.

