Grupo é acusado de estupro por moradores de Itinga

Quatro homens a bordo de um veículo Gol prata têm sido alvo de denúncias de estupro contra mulheres no bairro de Itinga em Salvador. Segundo informações da Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), moradores do Parque São Paulo, nas redondezas da Escola Jacira Fernandes, afirmam que duas mulheres foram vistas entrando no carro sob a mira de um revólver na noite desta quarta-feira, 11.

De acordo com o comandante da 81ª Companhia Independente da Polícia Militar de Itinga (CIPM/Itinga), que se identificou apenas como Sérgio, há dois dias populares vêm denunciando o crime. Viaturas já foram acionadas, mas os homens ainda não foram localizados.

Ainda não há informações sobre o paradeiro das garotas, mas a 27ª Delegacia Territorial de Itinga (DT/Itinga) segue com as investigações.

A equipe de reportagem da A Tarde tentou contato com a Associação de Moradores do bairro de Itinga, mas não obteve sucesso.

