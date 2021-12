Grupo discute força tarefa contra clandestinos no aeroporto

Prefeitura, governo do estado e as concessionárias de ônibus e do metrô começaram a se reunir na última quinta-feira para operacionalizar a implantação de uma força tarefa de combate ao transporte clandestino na capital baiana e nas cidades da Grande Salvador.

O trabalho, que não tem data certa para começar, inclui também a fiscalização sobre os táxis que circulam no Aeroporto de Salvador e em outras áreas da cidade.

O secretário de Mobilidade da capital, Fábio Mota, afirma que a existência dessa força tarefa já estava definida no contrato que definiu as regras de circulação de transporte na cidade. Ela vai substituir, explica ele, o convênio que dava à Polícia Militar poder de atuar nesses casos em parceria com os agentes municipais. "As procuradorias do Estado e do Município entenderam que o convênio não era legítimo, então ele não foi renovado e agora vamos utilizar esse outro instrumento jurídico para substituí-lo", afirmou.

Ele também justificou a ineficácia da fiscalização, criticada pelos taxistas. De acordo com o secretário, ameaças aos agentes, inclusive com a utilização de armas de fogo, inibem a atuação sobre esses casos de clandestinidade. "Por isso que é importante atuar com a PM auxiliando o trabalhando dos fiscais", disse.

Contatada, a Polícia Militar afirmou, por meio de nota, que um convênio firmado entre a instituição e a Infraero "já respalda a atuação dos policiais nos limites daquele estabelecimento". No comunicado, a corporação frisa que "sempre apoia o poder público municipal nas fiscalizações".

Já a Infraero respondeu que "contribui no que é possível" com as autoridades públicas, "repassando as informações necessárias para os órgãos". A assessoria do órgão afirmou que promove ações de alerta aos passageiros, por meio de avisos visuais e sonoros nos saguões de desembarque.

adblock ativo