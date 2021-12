Grupo de trabalhadores e sindicalistas protesta na ACM

Um grupo de trabalhadores e sindicalistas realiza uma manifestação, na manhã desta sexta-feira, 11, contra a PEC do teto, a proposta de cortes em direitos trabalhistas e contra o governo do presidente Michel Temer.

O protesto ocorre na região da Shopping da Bahia, na avenida ACM. Por conta da manifestação, o trânsito está congestionado. A lentidão atinge a Bonocô, a Rótula do Abacaxi, o início da BR-324 e a Lucaia. Policiais militares acompanham o ato, que reúne centenas de pessoas.

Passageiros estão descendo dos coletivos – que voltaram a circular depois de 2h30 de paralisação – para irem ao trabalho.

Alguns motoristas, indignados com a manifestação, estão xingando as pessoas que bloqueiam a via. A confusão piora ainda mais o clima entre os manifestantes.

Transalvador muda fluxo

A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) desviou o fluxo de veículos da avenida Bonocô, sentido avenida ACM, para o Acesso Norte, para que a avenida Luís Eduardo Magalhães seja uma alternativa à via que está paralisada pelos protestos.

Além disso, a assessoria do órgão informou que há alterações na altura do Hiperposto, onde os carros estão sendo desviados para o Caminho das Árvores.

Congestionamento na Rótula do Abacaxi (Foto: Xando Pereira | Ag. A TARDE)

Manifestantes protestam contra corte de direitos trabalhistas (Foto: Edilson Lima | Ag. A TARDE)

<script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script>

adblock ativo