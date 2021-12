Grupo de sem-teto é alvo de agressões em Valéria

A Polícia Civil investiga denúncia de agressões sofridas por integrantes do Movimento dos Sem-Teto da Bahia (MSTB), na Estrada do Derba, em Valéria. As agressões ocorrem desde a manhã do último sábado, 13, e teriam sido iniciadas após integrantes do MSTB ocuparem um terreno, ao lado da Pedreira Civil. A ocupação ocorreu durante a madrugada do mesmo dia.

Segundo os sem-teto, o último ataque ocorreu por volta das 21h30 de terça, 16, quando um homem soltou fogos e outros dois atiraram em direção aos acampados. Os sem-teto dizem que, na hora do ataque, havia pouco mais de 50 famílias no acampamento, cujos membros jantavam e correram de forma desesperada para se proteger na mata. Algumas pessoas tiveram ferimentos ou escoriações leves.

Um homem conhecido como Antônio do Gelo seria o autor dos ataques, conforme as vítimas. Ele se diz proprietário do terreno e ameaçou os sem-teto no domingo, 14, e na terça.

"Na terça, ele procurou saber o que poderia fazer para a gente sair daqui e quem era o nosso líder. Dissemos que sairíamos apenas com o documento do dono ou ordem judicial. Ele disse que iria voltar e não iria sobrar pedra sobre pedra. Ameaçou durante o dia e veio atirar à noite", afirmou Miralva Nascimento, 57, a Mira, coordenadora dos sem-teto.

Antônio do Gelo costuma chegar num Peugeot preto (JSI-0493), com dois homens. Um deles se identificou como policial civil, segundo os sem-teto.

Delegacia

Logo após o ataque na noite de terça-feira, 16, integrantes do movimento registraram boletim de ocorrência na 5ª Delegacia (Periperi). Na manhã desta quarta, 17, seis pessoas foram depor na 5ª DT. "Buscamos identificar e localizar esse Antônio do Gelo, que se diz dono da terra. Estamos apurando. Se houve o tiro, é crime", afirmou o delegado Nilton Borba, titular da 5ª DT.

A polícia busca localizar o proprietário do Peugeot preto e investiga se um dos homens que participaram do ataque é realmente um policial civil. "Acredito que ele esteja se passando por policial", disse Borba.

