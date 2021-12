Grupo de 80 voluntários limpa praia de Itapuã

O lixo descartado de forma irregular pelos banhistas na praia de Itapuã afeta de forma direta a vida de Luiz Ramos, 59 anos, pescador da região que lamenta a diminuição de peixes no local.

Com o objetivo de desenvolver a consciência ambiental e cidadã da população, o projeto Jogando Limpo com a Praia levou ao local, na manhã desta sexta-feira, 17, cerca de 80 jovens, que coletaram resíduos por toda a faixa de areia. "Com a água suja, o peixe não aparece", lamenta o pescador.

A ação é uma iniciativa do Salvador Norte Shopping, por meio do Instituto João Carlos Paes Mendonça de Compromisso Social (IJCPM), que oferece aos jovens que moram em bairros vizinhos ao empreendimento vários programas de iniciativas sociais e educacionais.

"Essa ação de que estou participando é muito importante para preservar a vida marinha. Fiquei assustada com a quantidade de plástico que encontramos aqui", contou Dandara Santos, 16 anos, integrante do projeto e moradora do bairro de São Cristóvão.

Enquanto a coleta era feita pelos voluntários, uma tartaruga marinha foi encontrada presa em sacos plásticos. O animal foi liberado dos dejetos e devolvido para o mar.

"É comum que os animais marinhos, principalmente as tartarugas, confundam o plástico com algas. Esse material acaba atrapalhando a oxigenação, o que ocasiona a morte desses bichos", explica a bióloga Clarice Melo.

Preservação

"A prática de maus hábitos não traz problemas somente para a vida marinha. Estamos alertando, por meio dessa coleta simbólica, que os moradores que vivem próximo a cartões-postais e a áreas de preservação ambiental também são prejudicados", disse o coordenador do projeto, Fabiano Mehmeri.

A ação acontece há três anos consecutivos. As edições passadas foram realizadas nos estados do Ceará, Pernambuco e Sergipe.

A atividade contou, também, com alunos da Unijorge, integrantes de cooperativas de reciclagem e pescadores da região.

Vandalismo

Segundo a Empresa de Limpeza Urbana do Salvador (Limpurb), que gerencia a limpeza urbana da cidade, a coleta é feita diariamente na região.

A empresa informou que as lixeiras implantadas na área sofreram ações de vandalismo e que novos equipamentos estão sendo implantados. A instalação de um contêiner subterrâneo também está em fase de avaliação pelo órgão.

