Grupo de 38 familiares vai a SP passar Natal com parente

Um grupo de 38 pessoas de uma mesma família embarcou nesta quarta-feira, 23, para o município de Paulínia (SP), para passar o Natal com um parente. A caravana dos Coutinho partiu no mesmo voo de Salvador, às 2h30, com previsão de chegada às 5h40 no Aeroporto de Guarulhos.

O grupo conseguiu uma façanha inusitada, pois conseguiu comprar as passagens para o mesmo dia e horário. O objetivo é comemorar a festa natalina em companhia do parente Murilo Coutinho.

Segundo a nutricionista Patrícia Coutinho, a organização da viagem começou com uma brincadeira no WhatsApp, mas depois foi levada a sério.

"É a nossa primeira viagem coletiva. Estamos felizes e emocionados com esta experiência", destacou. A família pretende passar 10 dias em Paulínia e retorna a Salvador após o Réveillon.

Expectativas

O administrador Murilo Coutinho mora há mais de 20 anos em Paulínia, costuma visitar os parentes na época de Carnaval, mas, no período natalino, nunca viaja para Salvador. Questionado sobre a visita dos familiares, ele informou que passou cinco meses organizando a viagem.

"A expectativa é a melhor possível. Era mais fácil eu ir para Salvador, mas o envolvimento da família é tão grande que todos resolveram vir me visitar aqui", contou. Haverá um ônibus esperando pelo grupo para fazer o translado do aeroporto até uma chácara alugada para a ocasião.

