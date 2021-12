Grupo cultural Maracatu de Ouro agita Mercado Modelo

Neste domingo, 5, o Mercado Modelo, no Comércio, será palco da apresentação Maracatu Ventos de Ouro, que integra a programação do Viver o Mercado, projeto cultural promovido pela prefeitura de Salvador, por meio da Fundação Gregório de Matos (FGM).

O evento, denominado como “Domingão no Mercado” tem início programado para às 10h30 e é gratuito. A intenção, segundo a prefeitura, é conduzir baianos e turistas em um passeio musical ao redor e dentro do prédio, que é um dos cartões postais mais importantes da capital baiana.

O Maracatu Ventos de Ouro é um grupo feminino de maracatu, idealizado por Josy Garcia, musicista, produtora cultural e pesquisadora da cultura popular de matriz africana e afro brasileira, e por Cau Gonçalves, batuqueira, cantora, pesquisadora da cultura popular nordestina e estudante de Políticas e Gestão das Culturas.

Programação

Suspenso durante o Carnaval, o Viver o Mercado retomou as atividades neste fim de semana, mantendo aquecido o clima de turistas que ainda estão na cidade, mesmo após uma semana intensa de folia.

A programação teve início na sexta-feira, 3, com o “Pôr do Sol no Mercado”, que teve como atração a banda Marana, que promoveu um happy hour eclético com apresentações de canções que passam pelo forró, maracatú, salsa, semba, ijexá, samba de roda e reggae.

Neste sábado, 4, foi a vez do “Segredos do Mercado”, que contou com a presença de baianas vestidas a caráter que serviram como guia para baianos e turistas que quiseram posar para fotos e conhecer a história da edificação.

