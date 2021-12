Grupo com dez homens roubam supermercado no bairro de Paripe

Dez homens armados assaltaram uma das unidades do supermercado Todo Dia, na noite desta terça-feira, 25, por volta das 22h. O bando invadiu a loja, que fica na avenida Afrânio Peixoto, no bairro de Paripe, no Subúrbio Ferroviário de Salvador.

De acordo com a Superintendência de Telecomunicações (Stelecom), logo após o assalto, os bandidos fugiram em duas kombis, levando várias mercadorias, ainda não especificadas, do estabelecimento.

Segundo o órgão, militares da 19ª Companhia Independente da Polícia Militar (19ª CIPM/Paripe) realizaram rondas na região, mas os suspeitos não foram localizados.

