Grupo coleta 20 kg de lixo no mar do Porto da Barra em uma hora

Munidos de sacos de aniagem, luvas e equipamento de mergulho, um mutirão de cerca de 30 mergulhadores voluntários tomou o Porto da Barra, na tarde desta sexta-feira, 15, para recolher dejetos no fundo do mar. A iniciativa, que por uma hora colheu 20 kg de detritos, foi uma ação conjunta entre a multinacional Suez, especialista em gestão de água, e a ONG Projeto Fundo Limpo para conscientizar banhistas sobre a importância de não sujar as praias.

A assistente social e coordenadora da ONG Projeto Fundo Limpo, Fernanda Fernandes, conta que a organização já retirou mais de 4 toneladas de lixo só no Porto da Barra. No entanto, ela ressalta que as constantes ações de coleta e conscientização feitas pela ONG e outros grupos de mergulho têm ajudado numa redução significativa da quantidade de plástico, latinhas e garrafas encontrados no mar.

“Quando iniciamos o projeto da escola de mergulho, os clientes reclamavam que viam mais lixo do que vida marinha. Então começamos a mergulhar também no intuito de irmos limpando a área e várias pessoas foram se juntando ao projeto como voluntários, e hoje a gente percebe que a quantidade de dejetos diminuiu muito”.

Ações

Fernanda explicou também que a Fundo Limpo faz quatro grandes ações por ano, “e outras menores, como a desta tarde, e ainda conseguimos dar treinamento para as pessoas que querem ser voluntárias nessa luta".

Representando a Suez e o projeto Time for Ocean, o velejador francês Stéphane Le Diraison, disse sentir-se feliz por ter a oportunidade de cruzar o Atlântico e encontrar em Salvador pessoas que têm envolvimento com a preservação e respeito aos oceanos.

Segundo declarou ontem Le Diraison, “essa é uma tentativa de sensibilizar os moradores para agirem em favor das praias e dos mares”.

*Sob a supervisão da jornalista Regina Bochicchio

adblock ativo