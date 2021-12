Grupo cobra da Fonte Nova 'lugar cativo' para as baianas

Uma nova discussão sobre a presença efetiva das baianas de acarajé na Arena Fonte Nova está marcada para as 14h desta quarta-feira, 25, com o diretor-presidente do estádio de futebol, Marcos Lessa.

Nesta terça, 24, numa reunião sem representantes da prefeitura, Ministério Público e Justiça Federal, os participantes reforçaram a disposição de cobrar do poder público uma posição firme na resolução do problema, conforme disse a chefe de gabinete da Secretaria de Trabalho, Emprego, Renda e Esporte da Bahia, Olívia Santana.

Ela e outros defensores da presença regular das vendedoras no estádio entendem que um equipamento moderno deve, sim, conviver com a tradição. "Na Copa das Confederações, funcionou bem", avaliou Santana, apostando numa solução não mais provisória, porém definitiva.

Profissional

Solange dos Santos Silva, 56 anos de idade e 35 de Fonte Nova, foi uma das dez baianas que trabalhavam no antigo estádio e agora está proibida de atuar. "Em dias de jogos, eu vendia cerca de 100 quitutes. Além do impasse do estádio, corremos o risco de sermos colocadas para fora das praias. Trabalhei dez anos na praia e nunca aconteceu um acidente", diz Solange.

Olívia Santana salientou que não há por que proibir as baianas de trabalhar nas areias devido a eventuais riscos, pois "os equipamentos são móveis, e não fixos". E completou: "As baianas não são um obstáculo a ser removido, são um patrimônio reconhecido".

A assessoria do prefeito ACM Neto disse que ele não foi à reunião por estar em Brasília. E que Neto deixou claro que, "se dependesse dele, nenhuma delas sairia das praias".

O encontro ocorreu na Assembleia Legislativa também com participação do deputado estadual Bira Coroa; da dirigente da Associação Brasileira das Baianas de Acarajé (Abam), Rita Santos, e do representante do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (Ipac), Antônio Roberto Pellegrino.

