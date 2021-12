Grupo cobra a reforma de Arquidiocese na Praça da Sé

Duas semanas após a Arquidiocese do Salvador anunciar a reforma do Palácio Arquiepiscopal, na Praça da Sé, integrantes do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia e Associação Bahiana de Imprensa promoveram nesta quarta-feira, 13, um "abraçaço" no prédio, para cobrar urgência no processo.

Segundo a Pastoral de Comunicação da Arquidiocese, resta apenas a assinatura da ordem de serviço para o início da obra, prevista para setembro, mas ainda sem dia definido. O presidente da ABI, Walter Pinheiro, destacou que, após mais de dez anos fechado, o prédio conseguiu recursos para tocar a reforma. "A Arquidiocese tentou restaurá-lo, mas sempre encontrava dificuldades".

Em 29 de julho, a Arquidiocese disse que R$ 18 milhões serão aplicados, com recursos do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social e Itaú. O projeto será executado pelo Instituto de Desenvolvimento Humano.

Construído no século XVIII, o palácio foi residência dos arcebispos até a década de 1930. Era ligado à antiga Catedral da Sé por um passadiço até 1933, quando a igreja foi demolida. A partir daí, a moradia dos arcebispos foi transferida para um imóvel no Campo Grande.

Tombado pelo Iphan em 1938, o palácio também sediou o arquivo da Arquidiocese, transferido para a Universidade Católica do Salvador na década de 1990.

A reforma deve durar dois anos, segundo informações da Arquidiocese. O projeto tem o objetivo de transformar o imóvel num local de restauração de documentos históricos da igreja e também de pesquisa.

No andar térreo, haverá seis laboratórios para restauro dos documentos, com paredes de vidro que permitam a observação do trabalho. No primeiro pavimento, ficará um centro de documentação ligado via internet à base de dados igreja pela mundo.

adblock ativo