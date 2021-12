Grupo avalia mancha no Rio São Francisco

Peritos do Ministério Público Federal (MPF), de Brasília, avaliam nesta segfunda-feira, 27, a mancha escura identificada no rio São Francisco no início do mês e que já alcança 34 km de extensão entre a Bahia e Alagoas. A visita é feita a pedido da procuradora da República de Alagoas, Aldirla Albuquerque.

Eles vão colher material e investigar as causas do problema que, segundo o Laboratório de Biologia Vegetal do Núcleo de Pesquisa em Ecossistemas Aquáticos Nupea/Uneb, é formada por uma floração da microalga oportunista Ceratium furcoides, que muda a aparência da água e provoca mau cheiro.

Desde que foi identificada, com 28 km, logo abaixo da barragem de Xingó, a mancha tem causado problemas de abastecimento em nove cidades e diversos povoados de Alagoas e da Bahia. Conforme moradores ribeirinhos, o problema tem prejudicado também a pesca.

Em encontros convocados pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do São Francisco (CBHSF), diversos órgãos debateram o problema e juntos criaram um grupo de trabalho para identificar uma solução. O primeiro encontro do grupo será dia 30, em Alagoas.

O Instituto de Meio Ambiente (Ima), de Alagoas, autuou a Companhia Hidrelétrica do São Francisco (Chesf) na sexta-feira passada, com multa no valor aproximado de R$ 650 mil. O órgão cobra a aplicação de medidas para resolução do problema e afirma que foi causado por uma liberação de material que estava acumulado no reservatório de Xingó.

Defesa

Naquele mesmo dia a Chesf informou através de nota que vai recorrer da multa, pois entende que a mancha "é resultado de desequilíbrio ambiental, provocado por uma serie de fatores, não originados pela atuação da companhia".

A direção da Chesf informou ainda que está colaborando com os órgãos ambientais e "trabalhando para minimizar os efeitos desse fenômeno".

