Grupo ateia fogo em ônibus na Av. São Rafael após morte

Um grupo ateou fogo num ônibus na noite desta quinta-feira, 5, na Avenida São Rafael, bairro de São Marcos, em Salvador. Ninguém ficou ferido.

De acordo com a Superintendência de Telecomunicação das Polícia Civil Militar (Stelecom), o grupo chegou ao local por volta de 18h para fechar a via. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram até o local para conter a manifestação e o fogo.

A situação aconteceu próximo à Escola Municipal Doutor Orlando Imbassahy. Ação foi em represália a morte de suspeito de tráfico de drogas da região, Carlos Henrique Rocha Silva, de 20 anos, em confronto com a Polícia Militar mais cedo no bairro.

A PM informou, por meio de nota, que duas guarnições da 50ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Sete de Abril) faziam rondas na região quando foram recebidos a tiros por três homens, no final da tarde, na localidade do Morro do Ninja.

Houve troca de tiros e o suspeito foi baleado na cabeça. Ele foi socorrido ao Hospital Roberto Santos pela própria guarnição, mas não resistiu e morreu. Os outros suspeitos envolvidos na troca de tiros conseguiram fugir.

Ainda segundo a PM, com Carlos Henrique, foi apreendido um revólver calibre 38 e uma faca.

