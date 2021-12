Grupo assalta carro-forte no subsolo de hospital

Um grupo assaltou um carro-forte da empresa Preserve que estava no subsolo do Hospital São Rafael, por volta das 14h desta segunda-feira, 30. O crime ocorreu enquanto os agentes abasteciam os caixas eletrônicos no local.

De acordo com a Supertindendência das Polícias Civil e Militar (Stelecom), os bandidos fugiram levando malotes de dinheiro, coletes e armas. A quantia roubada não foi informada. Até as 18h, a polícia não havia identificado ou preso os assaltantes.

