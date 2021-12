Grupo arromba caixas eletrônicos em supermercado de Salvador

Um grupo de criminosos invadiu o supermercado Todo Dia no bairro de Valéria e arrobou três caixa eletrônicos na madrugada desta segunda-feira, 9. De acordo com a Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), os suspeitos entraram pelo fundo do estabelecimento por volta de 0h15, e utilizaram um maçarico para danificar os terminais de autoatendimento.



Policiais da 31ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Valéria) estiveram no local, mas os envolvidos não foram localizados. A PM não soube informar a quantia em dinheiro levada. Até as 12h, nenhum bandido havia sido preso com de drogas.

