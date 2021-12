Grupo armado rouba celular de mulher e mata o namorado dela

Um homem foi assassinado na porta da casa da namorada no bairro de Alto de Coutos, em Salvador, na noite desta quarta-feira, 5. De acordo com a Superintendência de Telecomunicações (Stelecom), seis homens roubaram o celular da companheira de Edney Espírito Santo de Santana, 23 anos, e em seguida atiraram no rapaz.

Ele chegou a ser levado para o Hospital do Subúrbio, mas não resistiu aos ferimentos. O número de envolvidos na ação levantou a suspeita da polícia, que desconfia que não tenha sido um latrocínio (roubo seguido de morte). Por conta disso, o caso foi registrado como homicídio. Os suspeitos ainda não foram identificados.

