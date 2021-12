Grupo A TARDE terá cobertura especial para festejar Irmã Dulce como santa

No dia 13 de outubro, em celebração no Vaticano, o papa Francisco vai oficializar a condição de Irmã Dulce como santa da Igreja Católica. Fundadora da Obras Sociais Irmã Dulce (Osid), uma impressionante ação social que integra atendimento à saúde e educação, inclusive profissionalizante, a religiosa baiana será a primeira santa brasileira (Madre Paulina, canonizada em 2002, viveu no Brasil, mas nasceu na Itália). Para registrar este importante momento, o Grupo A TARDE vai realizar, a partir da próxima terça-feira, um projeto especial com o conceito de memória como fio condutor, intitulado Para sempre, Dulce.

Tanto o portal como o jornal A TARDE e a rádio A TARDE FM irão oferecer conteúdo especializado sobre este importante momento histórico. Estratégias voltadas para redes sociais e interatividade com os diversos públicos do grupo serão desenvolvidas. Além disso, ao lado das notícias factuais sobre as cerimônias em homenagem a Irmã Dulce serão publicadas matérias especiais às terças-feiras. "O Grupo A TARDE vai registrar tudo sobre este importante acontecimento, atento às novas potencialidades do jornalismo em várias mídias", diz a diretora de Redação, Mariana Carneiro.

Em consonância com o jornalismo em meio a uma revolução digital, o conteúdo deste projeto especial vai integrar as variadas plataformas do grupo, utilizando uma diversidade de linguagens: reportagens, podcasts, vídeos e outros formatos.

O início, na próxima terça-feira, marca a associação com o dia em que a memória de Irmã Dulce é oficialmente celebrada desde a sua beatificação em 2011. Como este ano a data caiu na terça-feira, quando se cultua Santo Antônio, de quem ela era devota, o conteúdo especial prosseguirá neste dia. Em 13 de outubro irá circular um caderno especial.

Condição especial

A memória é crucial nas sociedades humanas. Ela conecta gerações e grupos culturais das mais variadas formas, inclusive na perspectiva de alcance universal. Quando o decreto papal for lido, por exemplo, Irmã Dulce passará a ter a sua memória eternizada em todo o âmbito do catolicismo por meio da inclusão do seu nome no livro que celebra os santos, considerados exemplos a ser seguidos por todos os católicos.

Lembrar de forma coletiva tem levado a humanidade a construir os mais variados bens culturais. Os físicos são ambientes como as bibliotecas, museus e acervos documentais. Com os recursos digitais e online estas possibilidades estão ampliadas, inclusive no campo das narrativas e da experimentação.

Os conteúdos multimídia desenvolvidos neste projeto irão abordar diversos aspectos da trajetória de Irmã Dulce. Os registros, inclusive feitos pelo jornal, apontam como uma história local tem força para chegar a novos espaços.

"O Grupo A TARDE, ao celebrar a memória de Irmã Dulce, traz uma inestimável contribuição à perpetuação do legado de amor e serviço do Anjo Bom da Bahia. O jornal, que ao longo da história foi também testemunha dos passos da Bem-Aventurada, nos enche novamente de alegria e gratidão neste momento de grande expectativa pela canonização", afirma Maria Rita Pontes, superintendente da Osid.

Cedoc A TARDE também relata passos de santidade

Fundado em 1912, A TARDE integra um grupo restrito de jornais brasileiros com circulação diária que ultrapassaram a marca dos 100 anos. Além do relato do microcotidiano por meio das suas edições, A TARDE possui um valioso patrimônio documental: fotografias, rolos de negativos, cópias de reportagens, relatórios, discursos históricos, cartas e telegramas com referência a acontecimentos históricos, dentre outros registros. Este material está catalogado e organizado no Cedoc A TARDE, que foi constituído partir de 1975.

100 mil

No Cedoc também está disponível a coleção das edições do jornal digitalizadas por meio do projeto Memória da Bahia. O acervo está organizado em um software específico que é consultado por pesquisadores dos mais diversos campos de produção científica.

Calcula-se que estão organizadas no acervo cerca de 100 mil pastas com documentos. O material tem palavras-chave como referência para as buscas sobre acontecimentos, festas, personalidades, dentre outros temas importantes para o resgate de relatos sobre a história da Bahia.

Acervo guarda registros sobre trajetória de Irmã Dulce

Riqueza

A memória relacionada a Irmã Dulce no acervo é vasta. São aproximadamente 300 registros fotográficos, além dos negativos que são as imagens ainda sem materialização, ou seja, um vasto campo para novas buscas por registros preciosos.

As fotografias mostram Irmã Dulce ao lado de autoridades, com os doentes que acolhia, em atividade de pedido de doação e participando de cerimônias civis e religiosas.

Estudos sobre memória são o fio condutor de novas narrativas

O projeto de cobertura especial em torno da canonização de Irmã Dulce será coordenado pela jornalista e doutora em antropologia Cleidiana Ramos. Ela também vai produzir reportagens em conjunto com a jornalista Susana Rebouças e integrantes da equipe do Grupo A TARDE.

Os jornais produzem informações para a memória coletiva. Estes dados podem ganhar novas abordagens

Professora visitante do campus XIV da Uneb, sediado em Conceição do Coité, e professora da Faculdade 2 de Julho, Cleidiana Ramos foi repórter de A TARDE de 1998 a 2015. As pesquisas que realizou para a obtenção do título de mestra em estudos étnicos e africanos e depois de doutora em antropologia basearam-se em documentos do acervo de A TARDE.

Cleidiana Ramos aponta importância dos jornais

“Os jornais produzem informações importantes para a memória coletiva. A partir das novas tecnologias de informação e comunicação, estes dados podem ganhar novas abordagens de forma ainda mais ampla: reportagens multimídia e o uso nos variados canais – impressos, audiovisuais e online”, diz Cleidiana Ramos.

Uma experiência neste sentido foi feita por ela no site Espelho de Festa, a partir da sua tese de doutorado e disponibilizado no portal A TARDE.

adblock ativo