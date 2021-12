Grupo A Tarde tem cobertura especial sobre a dengue neste sábado

>> O que você está fazendo para se proteger da dengue?



Todos os canais informativos do Grupo A TARDE investem, neste sábado, em material especial sobre a dengue na Bahia. Jornal A TARDE, portal A TARDE On Line, rádio A TARDE FM, Web Tv e o Mobi A TARDE (celular) vão oferecer conteúdos diferenciados e complementares para alertar e orientar a população sobre os graves números da doença no Estado e as formas de prevenção e combate.



O jornal A TARDE vai dedicar cinco páginas ao tema, chamando a atenção para a responsabilidade dos poderes públicos e também da população no esforço conjunto de combate ao mosquito da dengue. Vai mostrar, ainda, a tristeza das famílias que perderam parentes, o perfil dos mortos e as histórias de quem contraiu e ainda luta para superar a dengue.



O portal A TARDE On Line terá galeria de fotos sobre locais de risco para focos da dengue e entrevista em vídeo com especialista que explica como a doença se propaga e o que o cidadão pode fazer para se proteger. O portal móvel do grupo A TARDE também terá matérias, textos e vídeos sobre a doença.



Na rádio A TARDE FM, o foco será a oferta de dicas e serviços sobre a dengue, distribuídos ao longo de todo o sábado (das 8h às 19h, de hora em hora) no programa "Minuto A TARDE".



