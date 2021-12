Grupo A TARDE realiza ações de prevenção de acidentes do trabalho

O Grupo A TARDE realizou entre os dias 3 a 7 de dezembro Semana Interna de Prevenção a Acidentes de Trabalho (Sipat). O evento trouxe várias atividades com a finalidade de orientar e conscientizar os colaboradores da empresa, com base na Norma Regulamentadora N° 05 do Ministério do Trabalho.

A iniciativa contou com a presença de profissionais de diversas áreas. Participaram dos encontros o professor de Educação Física, Dijalma Junior, que deu dicas de como se manter ativo no ambiente de trabalho, a Fonoaudióloga Valeria Rezende, na orientação de como usar corretamente a voz, o técnico em Segurança do Trabalho, Claudio Neves, que mostrou como trabalhar com segurança, e o palestrante Gabriel Lúcio, do Grupo Arte de Viver, responsável por ministrar um bate papo sobre autodesenvolvimento e qualidade de vida.

Durante a Semana, sessões de massagem, limpeza de pele e beleza foram aplicadas por profissionais da Projeta Cursos e pela colaboradora Manuela Santan. As empresas Vitalmed e OdontoSystem também estiveram presentes. O encerramento contou com a apresentação do Grupo de Forró 4º andar e sorteio de brindes.

Colaboradores fizeram atividades laborais com profissionais das profissionais das mais diversas áreas

