Grupo A TARDE premia estudantes de escolas públicas

As alunas vencedoras do concurso cultural Jovem jornalista: um furo de notícia, promovido pelo Grupo A TARDE, foram premiadas, na manhã desta terça-feira, 10, na sede do jornal.

O público-alvo foram estudantes das escolas parceiras do programa A TARDE Educação, que, em junho, foram convocados a escrever textos jornalísticos. As notícias foram postadas na fanpage do programa no Facebook e as vencedoras foram aquelas com o maior número de curtidas.

Na categoria de 8 a 14 anos, ganhou Rayssa dos Santos Santana, da Escola Municipal Prof. Raimundo Mata, em Catu. Entre 15 e 25 anos, venceu Natália dos Santos de Assis, do Colégio Estadual Dr. João Pedro dos Santos, em Salvador.

As alunas levaram para casa um iPad, enquanto as professoras-orientadoras Andressa de Almeida Reis e Ana Cristina Lucas ganharam duas diárias no hotel Sauipe Club, na Costa do Sauipe.

Rayssa escreveu sobre meio ambiente: "A ideia surgiu após construirmos uma horta na escola. Espero que outros se inspirem e participem nos próximos anos", disse.

Baianidade foi o tema de Natália, que pesquisou no próprio bairro para saber a opinião de amigos e colegas. "Descobri que, apesar dos problemas, os baianos têm orgulho do estado onde moram. Saber disso por meio do projeto foi estimulante", disse.

Segundo a coordenadora do programa, Georgia Oliveira, o concurso visa incentivar a produção de textos jornalísticos nas escolas e estimular a leitura.

"Constatamos que o desenvolvimento das competências leitora e escritora é uma realidade. O que não é restrito às ganhadoras, mas a todos os participantes", disse.

Para a diretora da Escola Prof. Raimundo Mata, Karla Patrícia, a premiação foi um presente para o colégio e a cidade. "Vencer o concurso é colher os frutos da semente plantada há 17 anos, quando o A TARDE Educação chegou a Catu. É, ainda, um incentivo à leitura cidadã e mostra ao educador que ele pode instrumentalizar as aulas", disse.

Programa

O A TARDE Educação há 17 anos estabelece parceria com cidades baianas, capacitando educadores como multiplicadores do trabalho com jornal nas escolas públicas.

Cerca de 44 municípios integram o programa, que busca formar leitores críticos e atuantes. "Os jovens são agentes da grande mudança do país. O concurso foi um sucesso, e esperamos que, em 2014, mais jovens participem", afirmou o diretor-geral do Grupo A TARDE, André Blumberg.

